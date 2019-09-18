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В Москве показали спектакль «Её зовут Бальжин»

В Москве показали спектакль «Её зовут Бальжин»
Общество,  Фото:pixabay.com
Спектакль «Её зовут Бальжин» основан на бурятских летописях

14 сентября на сцене учебного театра института имени Бориса Щукина свой дипломный спектакль показали студенты бурятской национальной студии. Постановка «Её зовут Бальжин» основана на бурятских летописях про княжну Бальжин хатан.

Над сценическим воплощением спектакля работали режиссёр Сойжин Жамбалова, художник Ольга Богатищева и хореограф Мария Сиукаева. Художественный руководитель студии – Людмила Ворошилова, сообщает пресс-служба Бурятского драматического театра.

- Дипломные спектакли, завершающие педагогический процесс в вахтанговской театральной школе, ставятся с 1939 года. За 80 лет впервые на сцене учебного театра легендарной «Щуки» свой первый дипломный спектакль сыграли студенты – буряты. Безусловно, этот дипломный спектакль стал важным событием не только в истории Бурятского театра драмы, но и бурятского искусства в целом, - сообщили в пресс-службе Бурятского драматического театра.

На дипломный спектакль пришли критики, знакомые студентов студии, представители бурятской диаспоры Москвы.

Свою оценку дала Анна Степанова, одна из известных театральных критиков, кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории театра России ГИТИСа.

- Я давно знаю, что Сойжин Жамбалова очень талантливый режиссёр, а Olga Bogatishcheva - прекрасный сценограф. Но тут, на этом студенческом спектакле, они сделали работу качественно другую, превратив сюжет по мотивам бурятских летописей в абсолютно актуальное и практически феминистское высказывание, к тому же вестернизировали национальный эпос. Бальжин вышла замуж за хана, сделала свой народ свободным, пала жертвой грязной интриги, была жестоко убита и осталась в бурятском топосе названиями долин, гор и озер. Когда я повосторгалась Оле её работой, она удивлённо на меня посмотрела и сказала: «Вот все хвалят, а там всего несколько каких-то резинок». Красные резинки роскошно членят пространство, снизу вверх и наискосок расчерчивают его пижонской геометрией, превращаются в луки, плахи и ущелья, а между ними бродят семь бурятских студентов плюс одна израильская в потрясающе стилизованных костюмах, ну, просто счастье за всем этим наблюдать, - отзывается она о работе.

«Первая часть спектакля режиссёрски безупречна - Сойжин придумала систему мизансцен, когда одна на наших глазах плавно перетекает в другую, и этот льющийся режиссёрский рисунок завораживает, вбирая в себя пластические этюды, пение и музицирование. И заканчивается он упоительной сценой первой брачной ночи. Во втором акте во мне время от времени просыпалась театроведческая привередливость и некоторая досада, но и он хорош, и там есть великолепные куски», добавляет критик.

Также в отзыве говорится, что в спектакле - славные бурятские молодые актёры.

- Израильтянка невероятно красива, а от двух девушек глаза просто не хотят отводиться никак, по-моему, они уже прекрасные в своей торжествующей сценической свободе актрисы. Спектакль через год, когда студия вернётся в Улан-Удэ, планирует переехать на бурятскую сцену. Очень хочется ему удачной жизни дома и в разъездах, - отмечается здесь.

Спектакль можно посмотреть в учебном театре 1, 19 и 27 октября.

В Улан-Удэ постановку «Её зовут Бальжин» можно будет посмотреть летом, на сцене Бурятского театра драмы.
спектакль
 
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