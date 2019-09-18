Иркутские каратисты выиграли 7 медалей на всероссийских играх

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта Иркутской области

Свои награды они получили в дисциплинах «сётокан» и «сито-рю»



Каратисты Иркутской области выиграли семь медалей на XII всероссийских юношеских играх боевых искусств. Соревнования проходят с 8 по 23 сентября в Анапе, где представлено 22 вида спорта.



Иркутские каратисты выступали в виде спорта «восточное боевое единоборство» дисциплины «сётокан» и «сито-рю». Золотую медаль в сётокан ката в возрастной категории 13 лет завоевала иркутянка Арина Коляда. Третье место в этой же дисциплине занял ещё один иркутский спортсмен Дмитрий Шадрин в категории 15 лет.



В сито-рю кумите усольчане Максим Карпов (свыше 73 кг) и Данил Акулов (до 67 кг) завоевали бронзовые награды в возрастных категориях 15 и 17 лет соответственно. В командных соревнованиях в абсолютном зачете в сётокан кумите команда в составе Максима Карпова, Данила Акулова и иркутянина Дмитрия Демьянова поднялась на третью ступень пьедестала.



Максим Карпов и Данил Акулов являются воспитанниками спортивного клуба «Ритм» в Усолье-Сибирском, тренер – Евгений Ахантьев. Арина Коляда, Дмитрий Шадирин и Дмитрий Демьянов занимаются под руководством Николая Че. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

