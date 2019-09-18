Свои награды они получили в дисциплинах «сётокан» и «сито-рю»
Каратисты Иркутской области выиграли семь медалей на XII всероссийских юношеских играх боевых искусств. Соревнования проходят с 8 по 23 сентября в Анапе, где представлено 22 вида спорта.
Иркутские каратисты выступали в виде спорта «восточное боевое единоборство» дисциплины «сётокан» и «сито-рю». Золотую медаль в сётокан ката в возрастной категории 13 лет завоевала иркутянка Арина Коляда. Третье место в этой же дисциплине занял ещё один иркутский спортсмен Дмитрий Шадрин в категории 15 лет.
В сито-рю кумите усольчане Максим Карпов (свыше 73 кг) и Данил Акулов (до 67 кг) завоевали бронзовые награды в возрастных категориях 15 и 17 лет соответственно. В командных соревнованиях в абсолютном зачете в сётокан кумите команда в составе Максима Карпова, Данила Акулова и иркутянина Дмитрия Демьянова поднялась на третью ступень пьедестала.
Максим Карпов и Данил Акулов являются воспитанниками спортивного клуба «Ритм» в Усолье-Сибирском, тренер – Евгений Ахантьев. Арина Коляда, Дмитрий Шадирин и Дмитрий Демьянов занимаются под руководством Николая Че. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Иркутские каратисты выиграли 7 медалей на всероссийских играх
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Они соревновались в метании аркана, прыжках через нарты, мас-рестлинге, переносе камня и набивании «тэбэга»
Также с 2020 года запретят выгуливать «потенциально опасных собак» без намордника и поводка
Среди почётных гостей будут чемпион Европы и призёр Олимпийских игр
Специальные урны установлены пока в администрации Советского района
Монтажные работы планируют закончить до конца этого года
Полёты начнутся с 26 сентября
Чита заняла в рейтинге 17-е место
Участники собрали и вывезли полную телегу бытового мусора
В Улан-Удэ начались осенние посадки саженцев и крупномерных деревьев
Пара 20 лет жила вместе
По легенде тренировки, пожар произошёл на одном из резервуаров с нефтепродуктами
Победители получат медали и сладкие призы
Стали известны итоги фестиваля «Служу России!»
Вакцинация продолжается
С ними и их родителями были проведены профилактические беседы