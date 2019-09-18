Полёты начнутся с 26 сентября
Из Улан-Удэ на Ольхон начнёт летать самолёт. 26 сентября из аэропорта «Байкал» авиакомпания «СиЛА» запустит авиаперелёты в село Хужир на острове Ольхон.
Рейсы будут выполняться на самолёте Ан-28 (L-410) 3 раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам. Время вылета из Улан-Удэ – 14:30, вылет из Хужира – 15:30. Об этом сообщает туристский информационный центр Республики Бурятия «Байкал».
Улан-Удэ и Ольхон свяжет авиарейс
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Улан-Удэ начались осенние посадки саженцев и крупномерных деревьев
Пара 20 лет жила вместе
По легенде тренировки, пожар произошёл на одном из резервуаров с нефтепродуктами
Победители получат медали и сладкие призы
Стали известны итоги фестиваля «Служу России!»
Вакцинация продолжается
С ними и их родителями были проведены профилактические беседы
Две певицы встретились в Сеуле
Мероприятие началось с видеообращения Аюра и его мамы Натальи, которые поприветствовали зрителей
С началом отопительного сезона увеличивается количество бытовых пожаров в жилых домах и квартирах
Спектакль «Её зовут Бальжин» основан на бурятских летописях
В канун 100-летия священная для буддистов ступа была полностью отреставрирована
Посетителям обещают увлекательный и безопасный маршрут
Конкурс проводится под патронажем Хамбо Ламы
Участники убрались в местности Хонгор-Уула