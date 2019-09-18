Улан-Удэ и Ольхон свяжет авиарейс

Полёты начнутся с 26 сентября



Из Улан-Удэ на Ольхон начнёт летать самолёт. 26 сентября из аэропорта «Байкал» авиакомпания «СиЛА» запустит авиаперелёты в село Хужир на острове Ольхон.



Рейсы будут выполняться на самолёте Ан-28 (L-410) 3 раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам. Время вылета из Улан-Удэ – 14:30, вылет из Хужира – 15:30. Об этом сообщает туристский информационный центр Республики Бурятия «Байкал».

