В Забайкальском крае проведут ночную дискотеку в пригородной электричке

Поезд пойдёт по маршруту Чита-2 – Карымская – Чита-2



20 сентября в Чите состоится акция «В ритме ночи». В рамках мероприятия будет организован специальный ночной рейс пригородного электропоезда по маршруту Чита-2 – Карымская – Чита-2.



Акция «В ритме ночи» пройдёт в составе из 4 вагонов. Первый вагон представит собой бар с угощениями и напитками для гостей. В двух вагонах будут организованы танцополы, на одном из них во время всей поездки будет звучать клубная музыка 2000-х, на втором – лучшие хиты 80-х и 90-х. В последнем вагоне для гостей вечеринки подготовлены сюрпризы от спонсоров и партнёров мероприятия.



Электропоезд будет находиться на первом пути станции Чита-2, посадка организована через здание вокзала, с обязательным проходом через рамки металлоискателя. Отправление со станции Чита-2 – в 22:00 местного времени, обратное прибытие – в 02:30. Об этом сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.



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