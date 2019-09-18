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В Бурятии отпразднуют столетие самой большой буддийской ступы России

В Бурятии отпразднуют столетие самой большой буддийской ступы России
Общество, 
В канун 100-летия священная для буддистов ступа была полностью отреставрирована

21 сентября в Кижингинском районе Бурятии пройдёт праздник, посвящённый 100-летию святыни буддизма России – ступы «Джарун Хашор». Это самая большая буддийская ступа в стране.

В программе: молебен (начало в 9 часов), концерт и спортивные состязания.

- Почти за последние 20 лет ступа сильно обветшала, мраморные плиты пожелтели, несмотря на ежегодно проводимые неравнодушными местными жителями косметические работы. Поэтому сейчас провели глобальную реконструкцию не только самой ступы, но и всего религиозного комплекса «Джарун Хашор». По проекту, предполагались значительные изменения. К примеру, многометровая статуя Будды Амитабхи (Абида Бурхан – бур.) обрела над собой металлический навес, способный защитить её от ветра и осадков, - сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.

Ступа Джарун Хашор была полностью обновлена мраморными плитами. Материалы для реконструкции закупались самые лучшие, потому что из-за природных явлений она часто подвергается эрозии.

Как сообщили в Буддийской традиционной Сангхе России, святыне поклоняются тысячи верующих со всех концов света. Люди ищут в этом действе надежду на лучшее настоящее и будущее.

- Основание сооружения представляет квадрат, олицетворяющий мандалу Вселенной. Выше — купол. Над ним сравнительно небольшой ярус, увенчанный шпилем-ганжиром. На «теле» субургана 13 ступеней, опоясывающих его кругом, что символизирует путь, по которому можно достичь Нирваны — освобождения человека от земных страданий и дальнейших перерождений, - отметили в Сангхе.

В центре ступы находится храм Учителей с 64 окошками и портретами. С южной стороны у парадного входа справа — малый храм бодхисаттвы Авалокитешвары, слева - храм 21-й Тары. На западной, красной стороне — храм дакинь.

Глаза на ступе символизируют всевидящее око Будды, который готов прийти на помощь в любой момент. Шпиль (Жойнхор Жусэм) 3-метровой высоты выполнен из толстого медного листа и обрамлён сусальным золотом.

Во внутреннее пространство ступы заложено полное собрание сочинений буддийского канона «Ганжур» и «Данжур» - личный вклад Далай-ламы XIV, и огромное количество священных текстов и мантр, а также семь буддийских драгоценностей — подарок Богдо-гэгэна.

Справка:

В 1915 году при Кижингинском дацане было начато народное строительство ступы «Джарун Хашор», которое продолжалось четыре года и было завершено в 1919 году. Святыня была подобна ступе «Бодхнатх», находящейся вблизи города Катманду — столицы Непала.

В 1937 году ступа была взорвана и разрушена до основания - так же, как и Кижингинский дацан. К 1990-м годам духовенство и верующее население района приняли решение о возрождении ступы как буддийского комплекса.

26 сентября 1990 года Его Святейшество Дугпах Ринпоче из Непала освятил участок земли, где возводилась ступа. Он же предал земле «бумбэ» — символ сокровищницы Учения.

Силами буддистов-мирян и общественности при финансовой поддержке правительства республики новая ступа была воссоздана и освящена в октябре 2001 года. Возводили ступу два года строители и художники Кижингинского района.

Согласно буддийскому канону, ступа «Джарун Хашор Чоддэн Лхахан» — олицетворение разума всех Будд и Бодхисаттв трёх времён и десяти сторон, несвойственное космическое тело Будд (Дхармакая), выражение милосердия ко всем живым существам. Ступа — как драгоценность, исполняющая все желания обращающихся к ней с благоговением, поясняют ламы.


буддизм юбилей
 
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