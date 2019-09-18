Темой игры станут события Великой Отечественной войны и история города
19 сентября в Улан-Удэ пройдёт квест-игра «Память сердца». Она будет посвящена событиям Великой Отечественной войны и страницам истории столицы Бурятии.
Участниками квеста станут ветераны труда города. Мероприятие состоится в 11:00 в центральной городской библиотеке имени Исая Калашникова.
Игра проводится с целью совершенствования работы ветеранских организаций по патриотическому воспитанию молодёжи города, пропаганды патриотических ценностей, сообщает пресс-служба комитета по культуре города Улан-Удэ.
В Улан-Удэ проведут квест для ветеранов
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