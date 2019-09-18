В нацпарке Бурятии появится ещё одна экотропа

Посетителям обещают увлекательный и безопасный маршрут



16 сентября в национальном парке «Тункинский» стартовала экспедиция по маркировке экологической тропы вдоль подножья Восточных Саян. В состав экспедиции вошли государственные инспекторы нацпарка и специалисты администрации Тункинского района.



Участники экспедиции пешком пройдут по маршруту с Хойморского дацана в посёлке Аршан и выйдут в село Хойто-Гол.



Во время экспедиции участники определят протяжённость и категорийность экотропы, проведут тщательное обследование местности с использованием квадрокоптера и GPS-навигаторов, средств фото- и видеофиксации, выберут обзорные точки тропы и проложат наиболее удобные пути между ними, составят перечень природных и исторических достопримечательностей.



Проектирование экотропы позволит разработать увлекательный и безопасный маршрут для посетителей, учёных и исследователей, преподавателей и студентов, сообщили в нацпарке.

