В Чите запустят первые солнечные электростанции

Общество, Фото: пресс-служба министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края

Монтажные работы планируют закончить до конца этого года



Две солнечные электростанции под рабочим названием «Орловский ГОК» и «Балей» станут первыми в Забайкальском крае. Генерирующие объекты работают на основе возобновляемых источников энергии. Электростанции расположены в посёлке КСК города Читы.



Как сообщает пресс-служба минтерразвития края, в четвёртом квартале этого года планируется завершить все необходимые процедуры и вывести обе электростанции на оптовый рынок электроэнергии и мощности.



- На солнечной электростанции «Балей» уже смонтированы солнечные панели, основное здание для персонала, четыре комплектно-трансформаторные подстанции наружной установки, также ведутся работы по монтажу систем связи, защиты и проверки солнечных панелей, – пояснила министр жилищно-коммунального хозяйства края Евгения Батуева.



Проект по строительству солнечных станций реализует российско-австрийский консорциум.

