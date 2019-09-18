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В Чите запустят первые солнечные электростанции

В Чите запустят первые солнечные электростанции
Общество,  Фото:пресс-служба министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края
Монтажные работы планируют закончить до конца этого года

Две солнечные электростанции под рабочим названием «Орловский ГОК» и «Балей» станут первыми в Забайкальском крае. Генерирующие объекты работают на основе возобновляемых источников энергии. Электростанции расположены в посёлке КСК города Читы.

Как сообщает пресс-служба минтерразвития края, в четвёртом квартале этого года планируется завершить все необходимые процедуры и вывести обе электростанции на оптовый рынок электроэнергии и мощности.

- На солнечной электростанции «Балей» уже смонтированы солнечные панели, основное здание для персонала, четыре комплектно-трансформаторные подстанции наружной установки, также ведутся работы по монтажу систем связи, защиты и проверки солнечных панелей, – пояснила министр жилищно-коммунального хозяйства края Евгения Батуева.

Проект по строительству солнечных станций реализует российско-австрийский консорциум.
Чита солнечная энергия электростанция электроэнергия энергетика Забайкальский край
 
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