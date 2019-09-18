Участники убрались в местности Хонгор-Уула
Тёплая погода в прошлую пятницу позволила сотрудникам Тункинсокго национального парка и студентам Байкальского колледжа недропользования провести экологический десант в местности Хонгор-Уула.
- Будущие специалисты в сфере туризма вышли на осенний субботник под руководством заместителя начальника отдела науки и экологического просвещения Анжелы Ильиной, - сообщили в нацпарке «Тункинский».
Участники акции собрали более 7 кубометров мусора.
В нацпарке Бурятии высадился экодесант
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Конкурс проводится под патронажем Хамбо Ламы
Участники убрались в местности Хонгор-Уула
Жители Бурятии предлагают дикторов с «чистыми и приятными голосами»
Крестный ход поднялся на Иоаннову гору в 40-й раз
В небольшой тункинской школе ввели вторым иностранным китайский язык, что вызвало массу вопросов
Участие приняли более 200 учащихся школ
У Александра Шашина 6 детей, 9 внуков, 15 правнуков и 3 праправнука
Сразу после выхода из ИВС Дмитрия Баирова задержали судебные приставы
Ребёнок плохо разговаривает и не знает, где живёт
К середине следующего года в колониях окончательно перейдут на раздельное накопление отходов
Следующим соперником боксёра из Бурятии будет действующий олимпийский чемпион
Водителям во время акции рассказали о последствиях управления машинами в состоянии опьянения
Также в рамках Книжного салона прочитают публичную лекцию «Составление родословных»
В городе сегодня без осадков
Общество, 17.09.2019
Вступили в силу поправки в законы о кадастровой деятельности и о госрегистрации недвижимости