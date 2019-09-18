В нацпарке Бурятии высадился экодесант

Участники убрались в местности Хонгор-Уула



Тёплая погода в прошлую пятницу позволила сотрудникам Тункинсокго национального парка и студентам Байкальского колледжа недропользования провести экологический десант в местности Хонгор-Уула.



- Будущие специалисты в сфере туризма вышли на осенний субботник под руководством заместителя начальника отдела науки и экологического просвещения Анжелы Ильиной, - сообщили в нацпарке «Тункинский».



Участники акции собрали более 7 кубометров мусора.







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