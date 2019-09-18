Крестный ход поднялся на Иоаннову гору в 40-й раз
11 сентября в Троицком Селенгинском монастыре состоялся юбилейный 40-й крестный ход на Иоаннову гору. Крестоходцев собралось около тысячи человек. Из Иркутска и области на этот крестный ход приехало восемь священников, всего жё в нем приняло участие 16 священнослужителей, сообщает пресс-служба Бурятской митрополии.
Впервые участие в крестном ходе приняли студенты-теологи исторического факультета Бурятского госуниверситета. Кафедра религиоведения и теологии совместно с монастырем организовала поездку студентов на крестный ход, а также конкурс фотографий и отзывов о поездке.
Возглавляла крестный ход многочисленная колонна священников в красных облачениях, впереди колонны с хоругвями в руках шли военнослужащие ВДВ. По традиции крестный ход остановился для совершения молебна в селе Ильинка, в восстанавливаемом храме Богоявления Господня.
На считающейся святой Иоанновой горе священники отслужили водосвятный молебен. Паломники помолились, сфотографировались на память и вернулись на автобусах в монастырь, где всех ждала праздничная трапеза. Маршрут длиною 12 км, а также гора высотою в 365 ступенек были успешно преодолены.
- Паломники поблагодарили братию обители за организацию крестного хода, а игумен Алексий — всех помощников и паломников за то, что изыскали возможность и приехали среди рабочей недели, чтобы почтить память Иоанна Предтечи, - сообщили в митрополии.
Следующий крестный ход состоится 7 июня 2020 года.
На Иоаннову гору в Бурятии поднялись около тысячи крестоходцев
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