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В Улан-Удэ завершился конкурс «Скажем терроризму – нет!»

В Улан-Удэ завершился конкурс «Скажем терроризму – нет!»
Общество, 
Участие приняли более 200 учащихся школ

Комиссия, в которую вошли сотрудники Росгвардии и работники детско-юношеского центра «Безопасное детство», подвела итоги творческого конкурса на тему «Скажем терроризму – нет!».

Конкурс стартовал 2 сентября и был призван привлечь внимание взрослых и детей к вопросам профилактики терроризма и экстремизма.

По этой теме было представлено более 200 работ учащихся общеобразовательных школ Улан-Удэ: рисунки, поделки, публицистические работы и видеоролики. Все участники использовали оригинальный подход к созданию работ, что было отмечено членами жюри.

По итогам заседания комиссии были определены победители и призёры конкурса в трёх возрастных категориях. Награждение участников конкурса пройдёт в конце сентября, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.

конкурс Росгвардия
 
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