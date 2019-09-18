Показ посвящён грядущему юбилею актёра Александра Михайлова
22 сентября в Чите на площади Ленина состоится показ классической советской романтической комедии «Любовь и голуби» (12+). Показ приурочен к грядущему 75-летию актёра Александра Михайлова. Начало сеанса в 17:00.
Александр Михайлов – уроженец Забайкальского края. Родился 5 октября 1944 года в посёлке Оловянная Читинской области на улице Каратаева. Детство актёра прошло в селе Цугол, в Могойтуйском районе Агинского Бурятского автономного округа. Даже сейчас артист не забывает про малую родину. Он является президентом международного Забайкальского кинофестиваля, который каждый год проходит в крае.
В Чите на главной площади покажут фильм «Любовь и голуби»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он пройдёт 27 сентября
Концерт был перенесён с 7 сентября на 21 сентября в связи с погодными условиями
Лучшими стали учащиеся школы №38
Поезд пойдёт по маршруту Чита-2 – Карымская – Чита-2
Хилгантуйский дацан откроет свои двери 30 сентября
Свои награды они получили в дисциплинах «сётокан» и «сито-рю»
Они соревновались в метании аркана, прыжках через нарты, мас-рестлинге, переносе камня и набивании «тэбэга»
Также с 2020 года запретят выгуливать «потенциально опасных собак» без намордника и поводка
Среди почётных гостей будут чемпион Европы и призёр Олимпийских игр
Специальные урны установлены пока в администрации Советского района
Монтажные работы планируют закончить до конца этого года
Полёты начнутся с 26 сентября
Чита заняла в рейтинге 17-е место
Участники собрали и вывезли полную телегу бытового мусора
В Улан-Удэ начались осенние посадки саженцев и крупномерных деревьев