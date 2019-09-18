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В Чите на главной площади покажут фильм «Любовь и голуби»

В Чите на главной площади покажут фильм «Любовь и голуби»
Общество, 
Показ посвящён грядущему юбилею актёра Александра Михайлова

22 сентября в Чите на площади Ленина состоится показ классической советской романтической комедии «Любовь и голуби» (12+). Показ приурочен к грядущему 75-летию актёра Александра Михайлова. Начало сеанса в 17:00.

Александр Михайлов – уроженец Забайкальского края. Родился 5 октября 1944 года в посёлке Оловянная Читинской области на улице Каратаева. Детство актёра прошло в селе Цугол, в Могойтуйском районе Агинского Бурятского автономного округа. Даже сейчас артист не забывает про малую родину. Он является президентом международного Забайкальского кинофестиваля, который каждый год проходит в крае.
Чита кино фильм юбилей
 
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