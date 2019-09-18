В Улан-Удэ выбран единый день выборов школьных президентов

Он пройдёт 27 сентября



В Улан-Удэ определили дату единого дня выборов руководителей ученического самоуправления в школах, вузах и ссузах. Выборы в учебных учреждениях состоятся 27 сентября.



Мероприятие проводится в рамках правового просвещения учащихся, повышения электоральной активности молодёжи. В этот день рекомендуется провести выборы руководителя школьного органа ученического самоуправления («школьного президента», председателя совета старшеклассников) и лидера детского движения (органов РДШ, Юнармии, школьной службы примирения (медиации), волонтёрского, добровольческого объединения), если истёк срок их полномочий. Об этом сообщает комитет по образованию администрации города Улан-Удэ.

