В Улан-Удэ школьники прошли «Тропу мужества»

Общество, Фото: пресс-служба администрации Железнодорожного района

Лучшими стали учащиеся школы №38



17 сентября в Улан-Удэ прошла соревновательная программа «Тропа мужества». В мероприятии в парке имени С.Н. Орешкова приняли участие 12 школьных команд Железнодорожного района города.



Ребята соревновались в нескольких конкурсных этапах: «Змейка», «Эстафета», «Кот в мешке», «Кольцеброс» и других испытаниях. По итогам состязаний первое место заняла команда школы №38, второе место досталось школе № 64, третьими стали ученики школы №36. Все победители, призёры и участники были награждены памятными призами и дипломами.



Как сообщает пресс-служба администрации Железнодорожного района, мероприятие проводилось с целью пропаганды здорового образа жизни среди подростков и привлечения несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте, в спортивно-досуговую деятельность.

