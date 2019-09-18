Лучшими стали учащиеся школы №38
17 сентября в Улан-Удэ прошла соревновательная программа «Тропа мужества». В мероприятии в парке имени С.Н. Орешкова приняли участие 12 школьных команд Железнодорожного района города.
Ребята соревновались в нескольких конкурсных этапах: «Змейка», «Эстафета», «Кот в мешке», «Кольцеброс» и других испытаниях. По итогам состязаний первое место заняла команда школы №38, второе место досталось школе № 64, третьими стали ученики школы №36. Все победители, призёры и участники были награждены памятными призами и дипломами.
Как сообщает пресс-служба администрации Железнодорожного района, мероприятие проводилось с целью пропаганды здорового образа жизни среди подростков и привлечения несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте, в спортивно-досуговую деятельность.
В Улан-Удэ школьники прошли «Тропу мужества»
Общество, Фото:
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