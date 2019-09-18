Иркутск закрывает сезон «Городской площади талантов»

Концерт был перенесён с 7 сентября на 21 сентября в связи с погодными условиями
В Иркутске 21 сентября в 14:00 на сценической площадке острова Юность «Ракушка» пройдёт заключительный концерт «Городской площади талантов». В нём примут участие лучшие городские творческие коллективы. Кроме того, в рамках мероприятия будут работать интерактивные площадки с мастер-классами для детей и взрослых по боевым видам искусств, фитнесу, танцам, вокалу, театральному искусству, гостей ждут увлекательные головоломки, квесты и игры.
Также иркутские умельцы продемонстрируют свои работы в рамках фестиваля творчества «Иркутский Арбат». Мастера представят сувениры из полимерной глины и ткани, украшения из бисера и бересты, интерьерные элементы ручной работы и много других эксклюзивных поделок, проведут мастер-классы по их изготовлению. В завершении мероприятия все желающие смогут принять участие в флешмобе.
Напомним, заключительный концерт «Городской площади талантов» был перенесён с 7 сентября на 21 сентября в связи с погодными условиями. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
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