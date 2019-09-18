Волонтёры Бурятии пропагандируют трезвое вождение

Водителям во время акции рассказали о последствиях управления машинами в состоянии опьянения



В Тункинском районе сотрудники ГИБДД и активисты волонтёрского движения Байкальского колледжа недропользования призвали водителей отказаться от употребления алкоголя при управлении транспортом. Акция «Делаем выбор: жизнь без алкоголя!» приурочена к мероприятиям месячника трезвости.



Молодёжь с активной гражданской позицией и автоинспекторы рассказали водителям о последствиях управления машинами в состоянии опьянения. Участникам привели примеры ДТП с участием пьяных водителей и пешеходов. Не остались без внимания и пассажиры транспортных средств, ведь, зачастую, именно с их согласия нетрезвые водители садятся за руль авто- и мототранспорта.



Всем участникам акции вручили информационные памятки с рекомендациями по безопасному вождению. Водители и пассажиры поблагодарили полицейских и представителей волонтёрского корпуса за заботу об их безопасности, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

