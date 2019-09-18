В Улан-Удэ днём до +18

В городе сегодня без осадков



По данным Бурятского гидрометцентра, 18 сентября по республике: по трассе БАМ местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, по остальной территории погода без осадков. Утром местами туманы. Ветер восточный ночью слабый, днём 5-10 м/с. Температура ночью от 4 тепла до 1 мороза, местами 4-9 мороза, днём 15-20, местами по северу 9-14 тепла.



В Улан-Удэ без осадков. Утром местами туман. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура около 0, в пригороде до -3, днём +16, +18.

