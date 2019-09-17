На федеральном канале показали умирающий бурятский посёлок

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Сергей Шаргунов в своей авторской программе показал «лица азиатского приграничья»

Журналист Сергей Шаргунов в своей авторской программе «Двенадцать» на телеканале «Россия 24» рассказал о жителях Бурятии, живущих на приграничье. В репортаже также показали, как живут на приграничной территории с Монголией жители Тувы.

- Село Новая Брянь, Новобрянский головной завод, здесь выпускали прицепы для тракторов и многое другое. От завода остались только руины, - такими словами начал свой репортаж в Бурятии Сергей Шаргунов.

На Новобрянском головном ремонтном заводе ремонтировали трактора, автомобили, агрегаты, производили тракторные прицепы, транспортёры, кузова для автомашин. Продукция завода поставлялась в 16 стран. В 1980-е годы завод производил продукции примерно на 40 миллионов рублей в год. В 2003-е годы завод прекратил работу.

- 2,5 тысячи человек работало на заводе. Это всё постепенно рушилось, растаскивалось, бомбилось. Такого штамповочно-прессового оборудования как на Брянском заводе по крайней мере в Сибири говорят, что не было. Всё ушло под молоток и на металлолом, - рассказал журналисту директор угольной котельной посёлка Заиграево Александр Заиграев.

В своём репортаже Сергей Шаргунов показал мёртвые кварталы посёлка Новая Брянь.

- Жившие вокруг завода люди покинули свои дома целыми семьями, целыми этажами. Целым кварталом. Мёртвый центр посёлка, как будто радиация заставила их бежать, - прокомментировал Шаргунов.

«Завод развалился, работы нет, давай уезжать. Народу очень много уехало отсюда», «Был красивый посёлок, а теперь всё развалилось. А мы много лет там прожили в пятиэтажке. Всё развалилось, пришлось ехать в деревню. А раз в деревне живёшь, значит надо скота своего заводить», - поделились с журналистом местные жители.


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