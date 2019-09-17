Если вы не хотите испортить впечатление о долгожданном отдыхе, ещё до его начала, «Теплоэнергосбыт Бурятии» настоятельно рекомендует погасить всю имеющуюся задолженность
При наличии долга за тепло и горячую воду более 10 тысяч рублей, конечной точкой вашего путешествия может стать аэропорт. Судебные приставы вправе применить к вам такие меры воздействия, как запрет на выезд за пределы России, напоминает «ТГК-14».
Рейдовые мероприятия, по выявлению неплательщиков в аэропорту проводятся специалистами ПАО «ТГК-14» совместно со службой судебных приставов на постоянной основе.
Данная мера крайняя, но очень действенная, отмечают сотрудники УФССП по Бурятии, поскольку чаще всего должник предпочитает рассчитаться с долгами на месте, нежели лишиться отпуска.
Так с начала 2019 года в рамках 142 производств в адрес неплательщиков были вынесены постановления об ограничении выезда за пределы страны, при этом, общая сумма долга по производствам составила более 5 миллионов рублей. Всего же, на исполнении в службе судебных приставов находятся 17 825 таких производств, общий долг по которым превышает 214 миллионов рублей.
Данные средства особенно ценны в период подготовки к предстоящему отопительному сезону. Поэтому не теряйте времени и оплатите задолженность прямо сейчас. Сделать это можно в любом удобном для вас месте, при помощи мобильного приложения ТГК-14. Скачать фирменное приложение ТГК-14 можно в сервисах «Google Play» и «App Store». Телефон техподдержки: 29-08-40.
«ТГК-14»: Отпуск за границей может закончиться, так и не начавшись
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