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Гиревики из Монголии тренируются в Бурятии

Гиревики из Монголии тренируются в Бурятии
Общество, 
Спортсмены проводят сборы в Онохое

В центре гиревого спорта в посёлке Онохой проходят сборы команды Монголии по гиревому спорту. Спортсмены из соседней страны готовятся здесь к чемпионату Азии. Фотографией в Facebook поделился президент федерации гиревого спорта Бурятии Сергей Леонов.

Как сообщал «Байкал-Daily», уникальный центр гиревого спорта открылся в Заиграевском районе в середине августа.

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