18 и 19 сентября на участке Мысовая – Улан-Удэ изменится расписание движения пригородных поездов №№6632, 6612, 6622
18 сентября 2019 г. поезд № 6632 Мысовая – Улан-Удэ со станции Мысовая будет отправляться в 17:41 (вместо 17:23), прибывать на станцию Улан-Удэ в 21:00 (вместо 20:38).
19 сентября 2019 г. поезд № 6612 Таловка – Улан-Удэ со станции Таловка будет отправляться в 19:36 (вместо 19:19), прибывать на станцию Улан-Удэ в 20:59 (вместо 20:42).
19 сентября 2019 г. поезд № 6622 Таловка – Улан-Удэ со станции Таловка будет отправляться в 15:46 (вместо 15:27), прибывать на станцию Улан-Удэ в 17:09 (вместо 16:50).
Время указано местное, сообщает ВСЖД.
На два дня изменится расписание электрички Мысовая – Улан-Удэ
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