Сны могут быть вещими, пояснил бурятский лама

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Как в буддизме толкуют сны?



Шэрээтэ лама Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Олег Намжилов опубликовал познавательную статью о толковании снов в буддизме.



- Буддизм рассматривает сновидения как важную часть жизни человека и не только потому, что треть жизни мы проводим во сне. Сон – это работа нашего сознания. Буддизм очень тесно соприкасается со снами с точки зрения медицины, а также используется в буддийской Тантре. Чего не скажешь о буддийской Сутре (философии). Сутра не придаёт большого значения снам, - сообщается в статье.



Лама поясняет, что сны подразделяются на три категории: сны здоровых людей, сны больных и вещие сны. Сны больных людей выявляют психические или физические расстройства. Современная западная наука с недавних пор также начала использовать анализ сновидений при психических расстройствах больных.



- Во снах отображается деятельность наших энергий, скрытые процессы работы тонкого Сознания. Ведь наши органы чувств не работают, спят, и только Сознание «остаётся наедине с самим собой» и продолжает работать. Обычно те или иные проблемы вначале отображаются на «тонком» уровне. Поэтому правильное толкование снов может быть весьма полезно для профилактики болезней, несчастных случаев, для правильного выбора дальнейшего лечения и так далее, - поясняет лама Олег Намжилов.



Медицина с буддийской точки зрения делит организм человека на три функциональные системы: Желчи, Ветра, Слизи. Первая система отвечает за выработку энергий, тепла. Она аккумулирует, собирает энергию. С помощью системы Желчи человек переваривает пищу, обладает теплом и т.д. Вторая система отвечает за расход энергии. С помощью системы Ветра люди двигаются, говорят, мыслят и т.д. Третья – балансирующая. Система Слизи как бы связывает, гармонизирует первые две системы. Соответственно на эти три системы делится практически всё. Типы характеров людей, типы телосложений, время, сезоны, продукты питания и т.д. Например, ночь делится на три периода: поздний вечер, ночь (где-то с 1 до 4 часов) и раннее утро. В первый период – поздний вечер – у нас преобладает Слизь. Благодаря энергии Слизи наши сны большей частью отображают дневные впечатления. После полуночи – во второй период – преобладает энергия Желчи, которая тесно связана с энергиями окружающей среды. Именно в этот период активность духов самая высокая.



- Поэтому нам чаще всего именно в этот период времени снятся странные сны, кошмары и т.д. Ранним утром наступает время Ветра. Под влиянием данной энергии наше Тонкое сознание наиболее подвижно. Максимально ослабевают дневные впечатления и влияние «ночных духов». Поэтому именно в этот период бывают самые ясные, порой и пророческие сны, - отмечается в публикации.



В статье говорится, что люди также подразделяются на три типа по телу и характеру. Люди, у которых преобладает энергия Желчи (Огонь), обладают желтоватым или каштановым цветом волос, кожи. Они не высокие, но и не низкие. Не полные, не худые. Они ранимы, ревнивы, потливы, предпочитают сладкие, горькие и смешанные вкусы. Им нравится петь. Это эмоциональные, вспыльчивые и сообразительные люди.



Преобладание энергии Ветра (Пространство) даёт худощавость, смуглость. Чаще низкорослость. У них шершавая кожа, любят говорить, сплетничать, танцевать. Забывчивы, часто меняют своё решение. Много едят, но не полнеют. Любят сладкое, кислое и горькое. В виду эмоциональной и психической неустойчивости склонны к психическим расстройствам.



Люди Слизи – это энергия Воды и Земли, обладают светлой кожей, терпеливы. Склонны к полноте или полные. Любят спать, предпочитают кислое и острое. Устойчивый ум. Также бывают различные комбинации этих типов.



Соответственно и сны подразделяются, уверены авторы статьи. Например, сны людей Желчи часто окрашены в красный и жёлтый цвета. Все цвета очень насыщенные, яркие. Преобладает тепло, т.е. снится лето, осень, жар, огонь, полдень, после полудня, полночь и т.д. В эмоциональном плане преобладают гнев, гордость. У людей Ветра сны преимущественно окрашены в синие, голубые, чёрные тона. Подъёмы наверх, полёты, быстро меняющиеся сюжеты сна, множество персонажей, разнообразная в деталях обстановка, суета, спешка и т.д. Всё это им присуще. Чувства неудовлетворения, желания, волнения – характерные эмоции их снов. А также часто снится лес, ветерок, раннее утро, вечер, весна, раннее лето. Людям типа Слизи чаще снятся светлые тона, белый цвет, большие предметы, горы, дома, океаны, реки, озёра, птицы, зима, где преобладают ощущения прохлады, спокойствия, устойчивости, длительные разговоры, монотонность сюжета.



- Бывают сны, где трудно двигаться, встать, узкие проходы, дороги и т.д. Это говорит о плохой проходимости энергии в каналах такого человека, что является своего рода предупреждением. Если не принимать меры, такие как обходы, простирания, специальные молитвы, тогда вполне возможно, что с «тонкого» уровня проблема перейдёт на физический, в виде болезни, неудачи и т.д, - сообщается в публикации ширээтэ ламы Курумканского дацана.



В его статье раскрывается толкование общих символов во сне.



Например, вода. Видеть во сне чистую воду – это хороший знак. Видеть грязную, мутную воду – значит внутренняя сущность человека – «тонкое сознание - энергия» загрязнена. Если человек болен, то, как правило, такие сны присущи людям, страдающим заболеваниями почек, мочевыводящей системы. Если снится водоём со множеством тварей, это предупреждение или констатация факта о болезни лимфы, сосудов. Если пить чистую воду, то это говорит о хорошем здоровье, самочувствии, а если пить грязную, значит быть болезни. Если преодолеваете водные преграды, значит, вас ждёт успех в ваших делах. Наоборот, если не можете их преодолеть, значит, есть какой-то сбой в работе ваших энергоканалов.



- Кошмары не всегда являются плохим знаком. Иногда они бывают полезны для «разблокирования» именно таких сбоев в течении наших энергий. Но это касается практикующих медитацию, буддийскую Тантру и т.д. Особо благоприятным знаком является сон, где в вашей ограде (на вашей территории) забил родник, - отмечается в статье.



Следующим важным символом являются рыбы. Вся жизнь на Земле зародилась в воде и началась с рыб. И люди в утробе матери поначалу тоже очень похожи на рыб. Не зря буддийская Тантра плод в утробе матери отождествляет с рыбой. К тому же они очень плодовиты. Как правило, сны с рыбами говорят о плоде, о перерождении. Например, если снится, что огромная рыбина заглатывает человека, то это говорит о близкой кончине и новом перерождении. Если женщина во сне поймала рыбу, значит быть ей беременной. И, как правило, максимум через три года этот сон сбывается. Также почти 100-процентной вероятностью появления у вас ребёнка является сон с белкой, особенно если вы её держите в руках. Мёртвая рыба означает плохое течение энергии, что символизирует неудачу в делах. Рыбы, рептилии, вообще все обитатели Воды весьма подвижны, поэтому символизируют нашу активность, деятельность.



Следующим общим символом в публикации называются фекалии, навоз, испражнения. Такие сны сулят богатство, достаток, деньги. Особенно если видящий сны пачкается ими. Приводится в статье пример с зубами.



- Благодаря зубам мы едим, без зубов, скажем, животное в природе обречено. Поэтому выпадение зубов с корнем, с кровью говорит о смерти близких людей. Если выпадают зубы из верхней челюсти, значит, скоро умрёт близкий родственник со стороны отца. Из нижней – со стороны матери. Однако надо принять во внимание современные возможности стоматологии. Поэтому в нашем воображении выпадение зубов не является приговором. Значит, это уже не является 100-процентным знаком, а скорее всего этот нехороший сон можно «исправить» специальными ритуалами, - сообщается в публикации.



Видеть во сне различные металлы, например, железо, золото, является плохим знаком. Потому что металл у людей отождествляется с тяжестью. Если человек видит большие куски металла, то это говорит о больших проблемах в течении его энергии в каналах. Если человеку снится новый дом, особенно если он воспринимает его как свой, - это тоже говорит о скорой «кочёвке» в новое перерождение. То же самое можно сказать о новой красивой одежде. Обувь во сне символизирует скорое путешествие. Чем красивее и наряднее обувь, тем дальше и «почётнее» путешествие. Красный и тёмно-красный цвета являются недобрыми. Растения, плоды во снах говорят о том, что внутренняя сущность человека цветёт и развивается. Двигаться во сне в южную сторону – знак смерти. А двигаться в северную сторону – благоприятный знак.



Большое значение имеет поза спящего, отмечается в публикации. Будда рекомендовал спать на правом боку. Если спать на левом боку или на животе, тогда сдавливается сердце, искривляются энергетические каналы, что вызывает дискомфорт и даже может стать причиной ночных кошмаров. Так или иначе, если после пробуждения остались неприятные впечатления от сна, значит, сон был нехорошим. И наоборот, если хорошие впечатления – значит, это был добрый знак.



- При этом надо учитывать дневную свою деятельность. Если мы чем-то очень увлечены, то вполне логично, что это может нам присниться. Значит, это не будет являться каким-то знаком. Например, человек любит рыбачить, и наступил сезон рыбалки. Он с большим удовольствием проводит время за любимым занятием. Тогда, конечно, ему будет сниться рыбалка. И это не будет что-либо означать (ребёнка, например). Просто это дневные впечатления. Если мы научимся правильно толковать свои сны, то мы лучше начнём понимать работу своего сознания, и тем самым познаем окружающий мир. И это есть один из буддийских путей к Просветлению, - заключается в статье.





