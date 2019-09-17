В Бурятии стартовали сборы с лейтенантами

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Они сдадут зачёты по знанию своих должностных обязанностей, физической и огневой подготовке, вождению боевых машин



Около 100 выпускников высших учебных заведений минобороны России прибыли на сборы в Бурятию.



Организованы комплексные занятия по всем аспектам воинской службы. Молодые офицеры сдадут зачёты по знанию своих должностных обязанностей, физической и огневой подготовке, вождению боевых машин.



Занятия проходят как на территории воинской части, так и на полигоне мотострелкового соединения Бурдуны в Кяхтинском районе Бурятии.



По завершении сборов все лейтенанты приступят к выполнению своих должностных обязанностей на первичных офицерских должностях.



Мероприятия проходит под общим руководством командующего общевойсковой армии генерал-лейтенанта Михаила Носулева, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

