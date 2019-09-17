Студотряд «Арон» убрался на Байкале и Котокеле

В экологической акции приняли участие 70 человек



С 13 по 15 сентября состоялась экологическая акция по уборке мусора на озере Байкал и Котокель. В ней приняли участие 70 бойцов студенческого отряда «Арон», сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.



- За три дня наш отряд собрал около 100 мешков мусора. Хочется отметить, что на озере Котокель мусор был накоплен годами. Теперь наши озера стали намного чище, - рассказали бойцы студенческого отряда «Арон».



Члены отряда призывают жителей республики не выбрасывать мусор из окон автомобилей и забирать его с собой после выездов на отдых.





