Общественная палата Бурятии признала выборы мэра Улан-Удэ законными

Выборы мэра Улан-Удэ оценил также член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод
16 сентября Общественная палата Бурятии на круглом столе подвела итоги общественного наблюдения за выборами, которые состоялись 8 сентября в Улан-Удэ. На заседании присутствовал в том числе член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.
- На основании федерального республиканского закона Общественная палата региона имеет право проводить общественный контроль избирательного процесса. Общественная палата наша подписала тройственное соглашение с уполномоченным по правам человека и избирательной комиссией Республики Бурятия, а также с избирательной комиссией города Улан-Удэ. Все члены общественной палаты работают на безвозмездной основе и не имеют партийных принадлежностей, поэтому общественные наблюдатели свободны от партийных пристрастий, - такими словами открыл заседание председатель Общественной палаты Бурятии Баир Бальжиров.
- Итоги голосования, результаты выборов подведены. Выборы признаны состоявшимися и действительными согласно законодательству, - заявил председатель Избирательной комиссии Дмитрий Ивайловский.
Член СПЧ Александр Брод сообщил, что в целом поступило 62 обращения по нарушениям на выборах, из которых по пяти обращениям факты подтвердились и были приняты меры. Ряд обращений, по его словам, были перенаправлены избирательными комиссиями в МВД по Бурятии для проведения проверки.
- Речь идёт о подкупе избирателей в посёлке Матросова, незаконной агитации по Улан-Удэ, подвоз избирателей, размещение агитационных материалов и снова подкуп и подвоз избирателей. В то же время я не могу сказать, что имеет критическое количество жалоб, чтобы поставить под сомнение результаты голосования. Всё-таки когда говорится о нелегитимности выборов и призывается провести их вновь имеются ввиду массовые нарушения, массовые вбросы, массовые подвозы избирателей, массовые переписывания протоколов. Пока таких фактов мне ни один кандидат, ни одна политическая партия не представила. Я открыт для общения, - сказал Александр Брод.
Также член СПЧ добавил, что был зафиксирован вброс в Окинском районе. Проверка была проведена прокуратурой после поступления анонимной жалобы о нарушениях выборного законодательства.
- 80 человек, которые якобы расписались за бюллетени в день голосования вообще не находились на территории Бурятии, - констатировал Александр Брод.
Член СПЧ дал оценку санкционированному митингу, который 15 сентября прошёл в парке «Юбилейный».
- То, что в республике, как и в других российских регионах есть протестное настроение — это очевидно и проблемы в Республике Бурятия складывались годами, это и экология, и социальная защита, это и серьёзные претензии к работе правоохранительных органов. Вчера на санкционированном митинге глава Бурятии Алексей Цыденов вышел к участникам митинга, здесь я должен отдать должное его решимости. К сожалению, не получилось разговора, поскольку участники митинга были настроены жёстко, конфронтационно. Но это общение должно быть продолжено, мы советуем провести ряд профильных встреч с руководителями политических партий, с институтами гражданского общества, от этого разговора уходить нельзя. Открытость власти, умение вести диалог, слышать протестные настроения и принимать совместно общие решения - это показатель стабильности и развития, - отметил Александр Брод.
Член СПЧ также сообщил о том, что прокуратура на данный момент проверяет, к какому ведомству и к каким структурам принадлежали люди в гражданском и в масках, задержавшие организатора несанкционированного митинга Дмитрия Баирова. А также проверяется правомерность использования спецсредств этими людьми в масках.
Свои замечания по прошедшим выборам высказал член Общественной палаты Валерий Архинчеев, который непосредственно наблюдал за ходом голосования в УИК №814 (пос.Забайкальский).
Первое его замечание касалось неизменности количества избирателей в Улан-Удэ, начиная с 2006 года.
- Количество населения в Улан-Удэ меняется, ну почему-то количество избирателей не меняется, - заявил он.
Также Валерия Архинчеева удивило количество досрочно проголосовавших избирателей.
- По первым четырём округам видно, что число проголосовавших досрочно просто зашкаливает. Всего в Улан-Удэ 4247 досрочно проголосовали – это 4,5 %. 3294 голосовали на выезде – это 3,5 %, то есть порядка 8% избирателей не голосовали вообще на участках. И меня очень удивило то, что 7094 человека испортили бюллетени. Они сделали большой путь, пришли на избирательный участок и просто испортили бюллетени. Они ведь могли просто не приходить, - сказал член Общественной палаты.
Валерий Архинчеев сообщил и о зафиксированном нарушении на УИК №814.
- К концу дня пошли люди, и все они подходили к одному члену УИК. Выяснилось, что член УИК выдавала бюллетени, не глядя в паспорта, не проверяя ни прописки, ничего. И более того даёт расписываться не за того человека бюллетени. Молодой человек расписался за женщину, он взял бюллетень и пошёл голосовать. И когда он подошёл к урне члены общественной наблюдательной комиссии подошли к нему и потребовали предъявить паспорт. Молодой человек вступил в перепалку, а потом убежал. Выяснилось, что он был прописан в пригороде Улан-Удэ. Это всё было зафиксировано, - сообщил Валерий Архинчеев.
Начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами власти Бурятии и органами местного управления Виликтон Соднопов сообщил, что в период подготовки и проведения выборов зафиксировано 205 сообщений о нарушениях. Из них 124 сообщений рассмотрено, 81 находится на стадии рассмотрения. По 12 сообщениям составлены административные протоколы. По 10 сообщениям возбуждено административное расследование.
По задержанию Дмитрия Баирова и депутата Народного Хурала Баира Цыренова в ходе несанкционированного митинга людьми представитель МВД заявил, что «детали операции не будут разглашаться». Виликтон Соднопов продемонстрировал собравшимся видео, где показано, что Баирову сотрудники полиции неоднократно обращались с просьбой выйти из машины. После неповиновения, вероятно, было принято решение о штурме автомобиля.
Также многих людей интересовала судьба «Газели» задержанного Игоря Коношанова, возившего шамана Александра Габышева. По словам Виликтона Соднопова, «Газель» обнаружили 15 сентября на штрафстоянке в Улан-Удэ.
По завершению круглого стола участники заседания приняли решение признать прошедшие выборы состоявшимися, а также дали рекомендации избиркому и органам власти.
- Избирательной комиссии Улан-Удэ обратить внимание на те замечания и недостатки, которые были выявлены в ходе наблюдения членами рабочей группы по общественному контролю за выборами в Бурятии. Законодательной власти принять все меры реагирования на те недостатки, которые указаны, обратить внимание на регламентирование досрочного голосования. Оно очень слабо прописано, что позволяет по-разному это понимать. Констатируем, что имели место отдельные заявления о нарушениях выборного законодательства и некоторые из них нашли подтверждение. Считать прошедшие 8 сентября выборы мэра Улан-Удэ и депутатов городского совета состоявшимися в результате, - резюмировал Баир Бальжиров.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром победивший на выборах Игорь Шутенков вступил в должность мэра Улан-Удэ.
Общественная палата Бурятии признала выборы мэра Улан-Удэ законными
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