Сказки придумали и написали школьники разных школ города
27 сентября в рамках XXIV Книжного салона состоится презентация книги «Сказки нашего Дворца», которую представит писательница Анна Виноградова.
Эти сказки придумали и написали школьники разных школ Улан-Удэ, которые занимаются в студии «Журналист» ГДДЮТ. Руководитель - Галина Шестакова, заслуженный работник образования республики. Иллюстрации создали юные художники студии изобразительного искусства «Взгляд» ГДДЮТ, руководитель Татьяна Шаповалова, отличник народного просвещения России.
Издатель и автор-составитель книги, детский писатель Анна Виноградова, лауреат премии имени Калашникова и международной литературно-педагогической премии «Добрая лира». В этом красочном сборнике собраны волшебные сказки «Лягушкино путешествие» Алины Билтуевой, «Золотая роза» Василисы Овчинниковой, «Тома и мышиные дары» Дианы Перфильевой и др.
- Есть в этой книге и сюрприз для юных читателей и их родителей, которые любят волшебные сказки — продолжение приключений про вредную девочку Жанну Косичкину. Она называется «Жанна Косичкина и Пыльная Буря». Автор сказки - писательница Анна Виноградова, - отметили в пресс-службе Национальной библиотеки Бурятии.
В Улан-Удэ презентуют книгу сказок
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Сказки придумали и написали школьники разных школ города
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