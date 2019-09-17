Александр Лазарев выступал в весовой категории до 60 кг
14 сентября в Улан-Баторе (Монголия) во Дворце спорта состоялись международные соревнования по киокушинкай карате «Турнир дружбы-2019».
- Воспитанник тренера Илькина Руфиева Лазарев Александр доказал соперникам, что он сильнейший среди спортсменов 16-17 лет в весовой категории до 60 кг, уверенно завоевав первое место на пьедестале, - сообщили в пресс-службе минспорта Бурятии.
Турнир по киокушинкай проходил с участием премьер-министра Монголии и почётных гостей из Японии.
Бурятский каратист выиграл турнир в Монголии
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