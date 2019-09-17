Посетителей ждут необычные экскурсии
28 сентября отделение Банка России – Нацбанк Бурятии устроит День открытых дверей. Он состоится с 10:00 до 18:00 по адресу: Улан-Удэ, проспект Строителей, д.7.
Гости по предварительной записи смогут посетить обновлённый музей регионального подразделения Банка России, узнать об истории возникновения банковского дела на территории современной Бурятии, ознакомиться с экспозициями «250 лет российским бумажным деньгам», «Сибирь в золотых и серебряных монетах Банка России», «Магия театра», а также принять участие в лекциях по финансовой грамотности.
Для всех желающих будут организованы мероприятия в зоне свободного до-ступа – финансовые игры, тренинги, мастер-классы. Эксперты расскажут, как самостоятельно отличить настоящие деньги от фальшивых, продемонстрируют работу специальных приборов по проверке банкнот, познакомят гостей с работой счётно-сортировальной техники.
Желающие смогут посетить интерактивную площадку «Биометрия», где узнают, как сдавать биометрические данные и как работает система удалённой идентификации для получения дистанционных банковских услуг.
Перед зданием гости смогут осмотреть устройство инкассаторской бронемашины, примерить бронежилет и каску. Малышей ждут финансовые игры, ребусы, загадки, а также песочная сказка-мультфильм о правильном обращении с деньгами.
Экскурсии проводятся каждые 2 часа (в 10:10 час, 12:10 час, 14:10 час, 16:10 час) по предварительной записи. Для входа необходим паспорт гражданина России.
Запись ведётся по телефону 28-11-27 в рабочие дни с 9:00 до 17:00 часов, а также на сайте Банка России www.cbr.ru круглосуточно.
Количество мест для посещения экскурсионной программы ограничено. На все остальные мероприятия вход свободный, сообщили в пресс-службе Нацбанка Бурятии.
В Улан-Удэ открыли запись на день открытых дверей Нацбанка
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