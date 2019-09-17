На байкальском острове Ольхоне прошла акция по посадке деревьев
Молодые сосны были высажены на территории Островного лесничества, где несколько лет назад пожары уничтожили часть леса. Об этом сообщает ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Перед посадкой сотрудники убрали валежник, распахали места для посадки и подготовили борозды.
Совместная акция по лесопосадке на острове прошла в несколько этапов. В сентябре принимали активное участие школьники и местные жители.
- Лесовосстановительные мероприятия становятся все более популярными. Радует, что не только неравнодушные люди, но и многие организации принимают участие в посадках. Благодарим всех участников за вклад в сохранение природы Прибайкалья для будущих поколений, - прокомментировал заместитель директора по развитию ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Денис Банщиков.
На Ольхоне восстанавливают сгоревший лес
Общество, Фото:
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