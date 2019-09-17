Должник был обязан выплачивать бывшей жене 135 тысяч ежемесячно
Житель Иркутска оплатил задолженность перед своими несовершеннолетними детьми в размере 3 миллиона рублей после возбуждения уголовного дела.
После развода с женой иркутянин по решению суда обязан выплачивать алименты на содержание двух дочерей и двух сыновей в размере 135 тысяч рублей ежемесячно. На протяжении двух лет мужчина платил алименты частично, тем самым накопил задолженность в размере 3 миллиона рублей.
Неплательщик был привлечён к административной ответственности и в качестве наказания ему было назначено 30 часов обязательных работ, которые он отбыл, выполняя работу курьера.
Однако к оплате задолженности он так и не приступил. В связи с этим судебный пристав возбудил уголовное дело в отношении должника. Не желая быть привлечённым к уголовной ответственности, иркутянин погасил алиментный долг в полном объёме, сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.
Иркутянин, боясь уголовной ответственности, выплатил долг в 3 миллиона
Общество, Фото:
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