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Иркутянин, боясь уголовной ответственности, выплатил долг в 3 миллиона

Иркутянин, боясь уголовной ответственности, выплатил долг в 3 миллиона
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Должник был обязан выплачивать бывшей жене 135 тысяч ежемесячно

Житель Иркутска оплатил задолженность перед своими несовершеннолетними детьми в размере 3 миллиона рублей после возбуждения уголовного дела.

После развода с женой иркутянин по решению суда обязан выплачивать алименты на содержание двух дочерей и двух сыновей в размере 135 тысяч рублей ежемесячно. На протяжении двух лет мужчина платил алименты частично, тем самым накопил задолженность в размере 3 миллиона рублей.

Неплательщик был привлечён к административной ответственности и в качестве наказания ему было назначено 30 часов обязательных работ, которые он отбыл, выполняя работу курьера.

Однако к оплате задолженности он так и не приступил. В связи с этим судебный пристав возбудил уголовное дело в отношении должника. Не желая быть привлечённым к уголовной ответственности, иркутянин погасил алиментный долг в полном объёме, сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.

алименты
 
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