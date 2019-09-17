Юные жители Бурятии прошли испытания в воинской части. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
16 сентября в военно-спортивном городке 5-й отдельной гвардейской танковой бригады на станции Дивизионная состоялся фестиваль «Служу России».
Фестиваль объединил 200 молодых людей из военно-патриотических клубов Бурятии.
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Ребята боролись в следующих испытаниях: интеллектуальный тест, прохождение полосы препятствий, марш-бросок «Спецназ», выполнение комплекса «АК-74», сдача общефизической подготовки по комплексу ГТО, песни и строевые элементы.
В Улан-Удэ прошёл фестиваль «Служу России»: фоторепортаж
Общество, Фото:
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