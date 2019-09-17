Всего к учению привлекалось около 500 военнослужащих
В Бурятии на полигоне Бурдуны состоялось тактическое учение с мотострелковыми подразделениями Восточного военного округа по организации манёвренной обороны.
По замыслу учения, условная бандгруппа ночью скрытно двигалась в сторону населённого пункта. Военнослужащие нанесли внезапный удар с фланга, поразив головной автомобиль, экипажи бронемашин уничтожили отряд условных террористов огнём из 30-миллиметровых автоматических пушек.
Военнослужащие применяли 50-мм реактивные осветительные патроны для подсветки поля боя и ослепления противника, а также трассирующие боеприпасы для целеуказания и корректирования стрельбы.
Особенностью учения стало применение тактики манёвренной обороны с организацией засад и коротких контратак с целью ослабить основные силы условного противника и нанести ему максимальные потери.
Были отработаны меры по недопущению окружения подразделений при проведении манёвренной обороны и смене позиций.
Особое внимание было уделено вопросам организации устойчивой и непрерывной связи и взаимодействия в условиях ночного боя.
Всего к учению привлекалось около 500 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии мотострелки отработали ночной бой
Общество, Фото:
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