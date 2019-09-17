В Бурятии мотострелки отработали ночной бой

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Всего к учению привлекалось около 500 военнослужащих



В Бурятии на полигоне Бурдуны состоялось тактическое учение с мотострелковыми подразделениями Восточного военного округа по организации манёвренной обороны.



По замыслу учения, условная бандгруппа ночью скрытно двигалась в сторону населённого пункта. Военнослужащие нанесли внезапный удар с фланга, поразив головной автомобиль, экипажи бронемашин уничтожили отряд условных террористов огнём из 30-миллиметровых автоматических пушек.



Военнослужащие применяли 50-мм реактивные осветительные патроны для подсветки поля боя и ослепления противника, а также трассирующие боеприпасы для целеуказания и корректирования стрельбы.



Особенностью учения стало применение тактики манёвренной обороны с организацией засад и коротких контратак с целью ослабить основные силы условного противника и нанести ему максимальные потери.



Были отработаны меры по недопущению окружения подразделений при проведении манёвренной обороны и смене позиций.



Особое внимание было уделено вопросам организации устойчивой и непрерывной связи и взаимодействия в условиях ночного боя.



Всего к учению привлекалось около 500 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

