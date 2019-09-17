В Бурятии дети и лесники собрали 40 мешков мусора

Участники собрали 40 мешков мусора в Хандагатайском лесничестве



В рамках акции «Живи, лес!» сотрудники Хандагатайского лесничества и лесхоза провели экологический десант. Помочь лесникам решили члены школьного лесничества «Берёзка». Уборка прошла под лозунгом «Скажем нет – мусору в лесу!», сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



Перед началом уборки лесники провели инструктаж по технике безопасности, выдали перчатки и мешки. Совместными усилиями участники собрали более 40 мешков мусора. В основном весь мусор – бытовые отходы: стеклянные бутылки, пластик, целлофановые пакеты.



- Наше школьное лесничество «Берёзка» - это не просто экологическое сообщество, а настоящий клуб единомышленников. Ребята по-настоящему любят природу, проявляют интерес к профессии лесника, с удовольствием участвуют во всех акциях и делятся своими знаниями о лесе, - рассказывает руководитель школьного лесничества «Берёзка» Вера Грабовская.

