Участники собрали 40 мешков мусора в Хандагатайском лесничестве
В рамках акции «Живи, лес!» сотрудники Хандагатайского лесничества и лесхоза провели экологический десант. Помочь лесникам решили члены школьного лесничества «Берёзка». Уборка прошла под лозунгом «Скажем нет – мусору в лесу!», сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
Перед началом уборки лесники провели инструктаж по технике безопасности, выдали перчатки и мешки. Совместными усилиями участники собрали более 40 мешков мусора. В основном весь мусор – бытовые отходы: стеклянные бутылки, пластик, целлофановые пакеты.
- Наше школьное лесничество «Берёзка» - это не просто экологическое сообщество, а настоящий клуб единомышленников. Ребята по-настоящему любят природу, проявляют интерес к профессии лесника, с удовольствием участвуют во всех акциях и делятся своими знаниями о лесе, - рассказывает руководитель школьного лесничества «Берёзка» Вера Грабовская.
В Бурятии дети и лесники собрали 40 мешков мусора
Общество, Фото:
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