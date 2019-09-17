Отопительный сезон начался в Забайкалье



С 10 сентября началась подача тепла на объекты социально-культурной сферы и в жилые дома пяти районов края: Каларского, Красночикойского, Сретенского, Тунгокоченского, Тунгиро-Олёкминского. Эти муниципалитеты относятся к северным, они имеют особые климатические условия.



По сообщению специалистов администрации краевой столицы, школы, детские сады и больницы Забайкалья тоже начали получать тепло. С 19 сентября батареи станут тёплыми и в жилых домах Читы.



С 15 сентября теплом обеспечены соцобъекты в следующих районах: Акшинский, Балейский, Борзинский, Газимуро-Заводский, Дульдургинский, Забайкальский, Карымский, Краснокаменский, Красночикойский, Кыринский, Могочинский, Нерчинский, Нерчинско-Заводский, Оловяннинский, Ононский, Петровск-Забайкальский, Улетовский, Чернышевский, Читинский, Шелопугинский. Александрово-Заводский, Калганский, Хилокский, ГО «Поселок Агинское».



Утром 16 сентября тепло также дали в детские сады, школы и больницы в Агинском, Шилкинском, Могойтуйском, Приаргунском районах, в городе Петровск-Забайкальский, Чите.



Запуск систем отопления в многоквартирных домах проводят управляющие компании. В случае если в доме будут возникать проблемы с отоплением, в первую очередь, жителям нужно обращаться в свою управляющую компанию. Именно она несёт ответственность за функционирование системы отопления в отдельно взятом многоквартирном доме.



Отопительный сезон в каждом муниципальном образовании начинается с распоряжения главы, исходя из среднесуточных температур наружного воздуха, сообщает пресс-служба правительства края.

