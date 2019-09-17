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В Бурятии флешмоб напомнил водителям о безопасной перевозке детей-пассажиров

В Бурятии флешмоб напомнил водителям о безопасной перевозке детей-пассажиров
Общество, 
В мероприятии приняли участие детсадовцы 

В Бурятии дошкольники стали участниками массового флешмоба в поддержку безопасности детей-пассажиров. Вместе с сотрудниками ГИБДД, родителями и педагогами детсадовцы Заиграевского района призвали водителей соблюдать ПДД при перевозке маленьких пассажиров.

На центральную площадь посёлка Заиграево малыши и их родители вышли с плакатами – обращениями к водителям о безопасности детей в автомобиле. В ожидании начала мероприятия дошкольники повторяли тематические стихи, которые они разучили специально для акции.

Флешмоб открылся выступлением сотрудников Госавтоинспекции, которые поблагодарили педагогов и родителей за их поддержку и гражданскую позицию в вопросах пропаганды соблюдения ПДД и повышения уровня дорожной безопасности. Также к присутствующим обратился актив родительского комитета. Взрослые отметили, что нельзя оставаться в стороне, зная о трагической статистике ДТП с участием юных пассажиров. Поэтому необходимо регулярно напоминать водителям о безопасной перевозке детей. Воспитанники детских садов в стихотворной форме обратились к взрослым с просьбой использовать автокресла и детские удерживающие устройства для сохранения жизни и здоровья маленьких пассажиров.

Организаторы убеждены, что им удалось донести до взрослых идею личной ответственности родителей за безопасность своих детей в автомобиле и необходимости обязательного использования автокресел, специальных удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке несовершеннолетних пассажиров, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
флешмоб ГИБДД
 
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