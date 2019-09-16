В Бурятии принимают заявки на конкурс талантливой молодёжи

5 победителей получат премии по 18 тысяч рублей



До 11 октября проводится конкурсный отбор на соискание государственных премий в области поддержки талантливой молодёжи Бурятии.



Принять участие в конкурсе могут жители Бурятии от 14 до 30 лет, достигшие успехов по пяти номинациям:



- социально-значимая и общественная деятельность;

- научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность;

- профессиональное мастерство;

- художественное творчество;

- любительский спорт.



По итогам проведения конкурса в каждой номинации определяются по 5 победителей, которые получат премию 18 000 рублей.



Подробнее с положением можно ознакомиться на сайте минспорта Бурятии.

