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В Бурятии принимают заявки на конкурс талантливой молодёжи

В Бурятии принимают заявки на конкурс талантливой молодёжи
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
5 победителей получат премии по 18 тысяч рублей

До 11 октября проводится конкурсный отбор на соискание государственных премий в области поддержки талантливой молодёжи Бурятии.

Принять участие в конкурсе могут жители Бурятии от 14 до 30 лет, достигшие успехов по пяти номинациям:

- социально-значимая и общественная деятельность;
- научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность;
- профессиональное мастерство;
- художественное творчество;
- любительский спорт.

По итогам проведения конкурса в каждой номинации определяются по 5 победителей, которые получат премию 18 000 рублей.

Подробнее с положением можно ознакомиться на сайте минспорта Бурятии.
конкурс молодежь
 
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