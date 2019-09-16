5 победителей получат премии по 18 тысяч рублей
До 11 октября проводится конкурсный отбор на соискание государственных премий в области поддержки талантливой молодёжи Бурятии.
Принять участие в конкурсе могут жители Бурятии от 14 до 30 лет, достигшие успехов по пяти номинациям:
- социально-значимая и общественная деятельность;
- научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность;
- профессиональное мастерство;
- художественное творчество;
- любительский спорт.
По итогам проведения конкурса в каждой номинации определяются по 5 победителей, которые получат премию 18 000 рублей.
Подробнее с положением можно ознакомиться на сайте минспорта Бурятии.
В Бурятии принимают заявки на конкурс талантливой молодёжи
Общество, Фото:
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