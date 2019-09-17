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В Улан-Удэ днём 13-15 тепла

В Улан-Удэ днём 13-15 тепла
Общество,  Фото:pixabay.com
По республике днём 12-17, местами по северу 6-11 тепла

По данным Бурятского гидрометцентра, 17 сентября по республике: ночью по северной половине местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днём погода преимущественно без осадков. Утром местами туманы. Ветер северо-западный 5-10, местами порывы до 16 м/с. Температура ночью от 3 тепла до 2 мороза, по юго-западу до 7 мороза, днём 12-17, местами по северу 6-11 тепла.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью около 0, днём 13-15 тепла. 
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