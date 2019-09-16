Сергей Светлаков купил бурятское целебное масло

Масло «Табан аршан» является универсальным лечебным средством от различных заболеваний, сделанным из натуральных трав; чай «Сагаан дали» - бурятским брендом.











По словам Саяны Ванчиковой, все туристы, посещающие бурятский павильон, приходят в восторг от работ Даши Намдакова, Зорикто Доржиева, мастерской Иволгинского дацана «Эрхим Дархан».







































Известный актёр, телеведущий, продюсер и сценарист Сергей Светлаков побывал во второй раз в этнопавильоне Бурятии в Сочи. Он посетил павильон вместе со своей женой, друзьями, показав им это уникальное место и выставку.- Здесь он приобрёл масло «Табан аршан». Оно изготавливается только в Иволгинском дацане в ограниченном количестве, его делают Гунга лама и Булат лама – эмчи-ламы. Оно полностью из натуральных трав, собранных в определённое время вокруг Иволгинского дацана. Также Сергей купил чай «Сагаан дали», - рассказала «Байкал-Daily» хранитель национальных традиций Саяна Ванчикова.Популярный шоумен и его друзья повязали ленточку (сэмэлгэ) на дерево и загадали желания. Телеведущему досталась ленточка жёлтого цвета, и Сергей пошутил, что это символизирует цвет канала СТС, на котором он сейчас работает.Гостям рассказывают о республике, достопримечательностях, её туристическом и инвестиционном потенциалах, в том числе об уникальных бурятских разработках - экспресс-тестах, позволяющих определять наличие ишемического инсульта; об искусственной коже. Пришедшие сюда люди узнают о Центре восточной медицины в Улан-Удэ, её возможностях, и им показывается продукция, изготавливаемая в регионе, а также клиникой «Наран».