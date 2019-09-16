Патриотизм против преступности: В Улан-Удэ обсудили воспитание молодёжи

В Улан-Удэ прошла международная конференция



13 сентября в Бурятском государственном университете им. Доржи Банзарова состоялась международная научно-практическая конференция, посвящённая патриотическому воспитанию молодёжи (на примере личности героев СССР и России) как направлению профилактики правонарушений.



Организатором мероприятия выступил юридический факультет БГУ. Участие в нем приняло более 40 человек – учёные, представители органов власти и творческой интеллигенции, преподаватели вузов, аспиранты, магистранты и студенты. Среди выступающих –заместитель руководителя администрации главы и правительства Бурятии Михаил Харитонов, проректор по научной работе БГУ Вячеслав Хахинов, начальник Следственного отдела по Железнодорожному отделу Улан-Удэ Иван Белокопытов, также свои доклады направили учёные из Монголии.



Темой обсуждения стали вопросы из истории Бурятии, связанные в основном с периодом Гражданской войны 1918-1922 гг. и Великой Отечественной войны, участниками которых были и выходцы из Бурятии. Отдельное внимание уделено тому, что подрастающее поколение и молодежь не знает многих фактов из истории родной страны и республики. Решению этой проблемы были посвящены несколько докладов, в частности, доклад доктора философских наук, профессора, Андрея Базарова о захоронениях бурятских солдат на Рогожском кладбище в Москве.



В ходе конференции предложены методы эффективной передачи знаний об истории родного края. Некоторые участники поделились своим опытом просветительской деятельности, основанной в том числе на съёмках документальных фильмов.



Этой конференции Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова продолжил реализацию проектов по патриотическому воспитанию молодежи, которая продолжается уже несколько лет. Помимо конференций, в стенах университета организовывалась музейная экспозиция, посвященная Маршалу Рокоссовскому и его периоду службы на территории Бурятии.











