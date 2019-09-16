В Бурятии отразили нападения «боевиков» на дома семей военных

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Подразделения противодействия терроризму были подняты по тревоге



В Бурятии прошли комплексные тренировки с группами антитеррора. Группы условных незаконных вооружённых формирований «захватили» штабы, столовые, КПП, места проживания семей военнослужащих и другие объекты.



Подразделения противодействия терроризму были подняты по тревоге и оперативно прибыли к местам.



В ходе тренировки были проверены силы и средства подразделений, личный состав, оружие и экипировка, умение владеть специальными средствами разминирования и обнаружения опасных предметов, а также средства разведки, связи и наблюдения.



Все подразделения, находящиеся на боевом дежурстве, справились с выполнением нормативов, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

