В Бурятии отразили нападения «боевиков» на дома семей военных

Подразделения противодействия терроризму были подняты по тревоге
В Бурятии прошли комплексные тренировки с группами антитеррора. Группы условных незаконных вооружённых формирований «захватили» штабы, столовые, КПП, места проживания семей военнослужащих и другие объекты.
Подразделения противодействия терроризму были подняты по тревоге и оперативно прибыли к местам.
В ходе тренировки были проверены силы и средства подразделений, личный состав, оружие и экипировка, умение владеть специальными средствами разминирования и обнаружения опасных предметов, а также средства разведки, связи и наблюдения.
Все подразделения, находящиеся на боевом дежурстве, справились с выполнением нормативов, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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