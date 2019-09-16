В Бурятии юные лесники посетили Танхойский заповедник

Дети прошли по экологической тропе протяжённостью около 11 километров



В честь празднования Дня Байкала члены школьного лесничества «Зелёный патруль» Кабанского района посетили Танхойский заповедник.



Ребята, несмотря на свой юный возраст, прошли в сопровождении руководителя школьного лесничества и сотрудников заповедника по экологической тропе протяжённостью около 11 километров, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



По дороге юным лесоводам удалось увидеть следы медведя.



Дорога была непростой, осложнялась крутыми подъёмами и навесными мостами.



Также дети смогли увидеть водопад, редкие виды растений, а затем и обитателей леса – байкальских нерп, соболей и птиц. Особенно впечатлил ребят корень упавшего 200-летнего дерева.



- Такие интересные походы, увлекательные занятия как раз и формируют экологическую культуру. Они запоминаются надолго, ребята ещё долго будут делиться своими эмоциями и показывать хороший пример ребятам помладше, - рассказывает руководитель школьного лесничества Елена Волкова.

