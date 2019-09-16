Медики Бурятии привезли «бронзу» всероссийского фестиваля

Общество, Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Республики Бурятия

Сборная здравоохранения повторила свой прошлогодний триумф



С 7 по 11 сентября в посёлке Дивноморское Краснодарского края состоялся XII спортивный фестиваль работников учреждений здравоохранения РФ «Бодрость и Здоровье». Команда медиков Бурятии повторила прошлогодний триумф и привезла с мероприятия бронзовую медаль. Сборная включала в себя 25 человек из 19 медицинских организаций республики.



В программе фестиваля прошли соревнования по волейболу, стритболу, настольному теннису, дартсу, шахматах, прыжкам в длину с места, эстафете 4х100 и мини-футболу. Бурятские спортсмены заняли призовые места в дисциплинах: шахматы – 2 место, прыжки в длину – 2 место, стритбол – 3 место, дартс – 3 место, эстафета 4*100 – 3 место. Об этом сообщает пресс-служба минздрава РБ.

