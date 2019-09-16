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Медики Бурятии привезли «бронзу» всероссийского фестиваля

Медики Бурятии привезли «бронзу» всероссийского фестиваля
Общество,  Фото:пресс-служба министерства здравоохранения Республики Бурятия
Сборная здравоохранения повторила свой прошлогодний триумф

С 7 по 11 сентября в посёлке Дивноморское Краснодарского края состоялся XII спортивный фестиваль работников учреждений здравоохранения РФ «Бодрость и Здоровье». Команда медиков Бурятии повторила прошлогодний триумф и привезла с мероприятия бронзовую медаль. Сборная включала в себя 25 человек из 19 медицинских организаций республики.

В программе фестиваля прошли соревнования по волейболу, стритболу, настольному теннису, дартсу, шахматах, прыжкам в длину с места, эстафете 4х100 и мини-футболу. Бурятские спортсмены заняли призовые места в дисциплинах: шахматы – 2 место, прыжки в длину – 2 место, стритбол – 3 место, дартс – 3 место, эстафета 4*100 – 3 место. Об этом сообщает пресс-служба минздрава РБ.
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