Сборная здравоохранения повторила свой прошлогодний триумф
С 7 по 11 сентября в посёлке Дивноморское Краснодарского края состоялся XII спортивный фестиваль работников учреждений здравоохранения РФ «Бодрость и Здоровье». Команда медиков Бурятии повторила прошлогодний триумф и привезла с мероприятия бронзовую медаль. Сборная включала в себя 25 человек из 19 медицинских организаций республики.
В программе фестиваля прошли соревнования по волейболу, стритболу, настольному теннису, дартсу, шахматах, прыжкам в длину с места, эстафете 4х100 и мини-футболу. Бурятские спортсмены заняли призовые места в дисциплинах: шахматы – 2 место, прыжки в длину – 2 место, стритбол – 3 место, дартс – 3 место, эстафета 4*100 – 3 место. Об этом сообщает пресс-служба минздрава РБ.
Медики Бурятии привезли «бронзу» всероссийского фестиваля
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Победителем командных соревнований стала сборная России
Вместе с республикой документ подписали ещё 9 российских регионов
В областном центре прошёл фестиваль «Мост дружбы: Таджикистан — Иркутск»
Также призёрами стали армяне и азербайджанцы
Победила команда из Киренского района
Требования будут действовать во время чемпионата мира по боксу в Улан-Удэ
Он завоевал «бронзу» в классической программе
Команда «Буряты» успешно прошла в Высшую лигу КВН. Победный для «Бурят» финал Премьер-лиги вышел в эфир
5 победителей получат премии по 18 тысяч рублей
Фестивалем и награждением артистов открылся 80-й юбилейный театральный сезон Бурятского оперного театра
Продолжается голосование в региональном этапе конкурса «Народный участковый»
Актёр Сергей Светлаков вновь посетил этнопавильон Бурятии в Сочи
В Улан-Удэ прошла международная конференция
Подразделения противодействия терроризму были подняты по тревоге
Дети прошли по экологической тропе протяжённостью около 11 километров