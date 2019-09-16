Центр Улан-Удэ перекроют на 12 дней

Остановки на гостинице «Баргузин» и ТРЦ «Форум» будут перенесены на улицу Смолина. Там будут останавливаться автобусы, идущие с Левого берега в Октябрьский район. По такой схеме общественный транспорт начнёт ездить с 18 сентября.











С 17 по 29 сентября будет полностью закрыто движение по улицам Ленина, Ербанова, Сухэ-Батора в Улан-Удэ. Здесь будет заменено дорожное полотно и отремонтированы тротуары.Дополнительное финансирование на ремонт дорог в центре города выделено в связи с чемпионатом мира по боксу среди женщин. Также средства удалось изыскать благодаря экономии от проведения аукционов на ремонт.- Сумма контракта – 63 миллиона рублей. В ходе торгов был определён подрядчик, это «БайкалТехСтрой». Средства были выделены, 50% из федерального и 50% из республиканского бюджета, - сообщил начальник управления дорожного строительства управления комитета по строительству администрации Улан-Удэ Евгений Соболев.Из-за перекрытия улиц будет изменено движение 25-ти маршрутов общественного транспорта. Автобусы пустят по улице Коммунистическая. По этой улице смогут ездить лишь общественный транспорт, движение и стоянка личных автомобилей будет запрещена.