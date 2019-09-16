В Иркутске состоялись областные соревнования по пожарному многоборью

Победила команда из Киренского района
14 сентября на площади у дворца спорта «Труд» в Иркутске состоялись вторые областные профориентационные соревнования по пожарному многоборью среди старшеклассников. На старт вышла 21 команда – это более 100 человек из Иркутска, Братска, Усолья-Сибирского, Слюдянки, Байкальска, Тайшета, Зимы, Усть-Кута, Иркутского, Шелеховского, Киренского и Черемховского районов.
Команды с лета готовились к соревнованиям под руководством спортивных инструкторов и наставников из пожарных частей. В каждой сборной четверо юношей и одна девушка. Участники состязались в силе, выносливости и скорости. Организаторы подготовили для них такие испытания, как кантование покрышки, поднятие сэндбэгов, перенос огнетушителей, скручивание пожарного рукава, перетягивание квадроцикла и другие. Юношеское пожарное многоборье отличается от взрослого только весом снарядов.
- Я приехал из города Усть-Кута, после дальней дороги мы все были уставшие, но постарались и показали, я считаю, достойный результат. Из этапов для меня самым сложным было кантование покрышки, потому что при росте 182 сантиметра мой вес всего лишь 66 килограммов, а покрышка – 40 килограммов. Такие соревнования – это пропаганда здорового образа жизни для молодёжи, также хорошо показана специфика работы спасателя. В настоящее время я выбираю между двумя профессиями – военного или сотрудника МЧС, – поделился Сергей Бабенко, участник соревнований.
По итогам соревнований первое место заняла команда из поселка Алексеевск Киренского района, вторыми стали «Спасатели» из Усть-Кута, а третье место присудили «Ветру Байкала» (школа №39, г. Ангарск). Победители получили ценные призы от спонсоров мероприятия – велосипеды, самокаты, спортивный инвентарь.
Для зрителей была приготовлена викторина, мастер-класс по основам первой доврачебной помощи, спасению утопающего. Об этом сообщает пресс-служба министерства по молодёжной политике Иркутской области.
В Иркутске состоялись областные соревнования по пожарному многоборью
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В областном центре прошёл фестиваль «Мост дружбы: Таджикистан — Иркутск»
Также призёрами стали армяне и азербайджанцы
Победила команда из Киренского района
Требования будут действовать во время чемпионата мира по боксу в Улан-Удэ
Он завоевал «бронзу» в классической программе
Команда «Буряты» успешно прошла в Высшую лигу КВН. Победный для «Бурят» финал Премьер-лиги вышел в эфир
5 победителей получат премии по 18 тысяч рублей
Фестивалем и награждением артистов открылся 80-й юбилейный театральный сезон Бурятского оперного театра
Продолжается голосование в региональном этапе конкурса «Народный участковый»
Актёр Сергей Светлаков вновь посетил этнопавильон Бурятии в Сочи
В Улан-Удэ прошла международная конференция
Подразделения противодействия терроризму были подняты по тревоге
Дети прошли по экологической тропе протяжённостью около 11 километров
Он закончится 19 октября общегородским субботником
Будет закрыто движение по улицам Ленина, Ербанова, Сухэ-Батора