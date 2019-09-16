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В Иркутске состоялись областные соревнования по пожарному многоборью

В Иркутске состоялись областные соревнования по пожарному многоборью
Общество,  Фото:пресс-служба министерства по молодёжной политике Иркутской области
Победила команда из Киренского района

14 сентября на площади у дворца спорта «Труд» в Иркутске состоялись вторые областные профориентационные соревнования по пожарному многоборью среди старшеклассников. На старт вышла 21 команда – это более 100 человек из Иркутска, Братска, Усолья-Сибирского, Слюдянки, Байкальска, Тайшета, Зимы, Усть-Кута, Иркутского, Шелеховского, Киренского и Черемховского районов.

Команды с лета готовились к соревнованиям под руководством спортивных инструкторов и наставников из пожарных частей. В каждой сборной четверо юношей и одна девушка. Участники состязались в силе, выносливости и скорости. Организаторы подготовили для них такие испытания, как кантование покрышки, поднятие сэндбэгов, перенос огнетушителей, скручивание пожарного рукава, перетягивание квадроцикла и другие. Юношеское пожарное многоборье отличается от взрослого только весом снарядов.

- Я приехал из города Усть-Кута, после дальней дороги мы все были уставшие, но постарались и показали, я считаю, достойный результат. Из этапов для меня самым сложным было кантование покрышки, потому что при росте 182 сантиметра мой вес всего лишь 66 килограммов, а покрышка – 40 килограммов. Такие соревнования – это пропаганда здорового образа жизни для молодёжи, также хорошо показана специфика работы спасателя. В настоящее время я выбираю между двумя профессиями – военного или сотрудника МЧС, – поделился Сергей Бабенко, участник соревнований.

По итогам соревнований первое место заняла команда из поселка Алексеевск Киренского района, вторыми стали «Спасатели» из Усть-Кута, а третье место присудили «Ветру Байкала» (школа №39, г. Ангарск). Победители получили ценные призы от спонсоров мероприятия – велосипеды, самокаты, спортивный инвентарь.

Для зрителей была приготовлена викторина, мастер-класс по основам первой доврачебной помощи, спасению утопающего. Об этом сообщает пресс-служба министерства по молодёжной политике Иркутской области.
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