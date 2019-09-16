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В Улан-Удэ пройдут окружные финалы трёх всероссийских туристских премий

В Улан-Удэ пройдут окружные финалы трёх всероссийских туристских премий
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Участники премий из 20 регионов страны презентуют свои проекты, а эксперты проведут открытые мастер-классы

В честь Всемирного дня туризма в Улан-Удэ с 23 по 27 сентября пройдут финалы Сибирского и Дальневосточного федеральных округов всероссийских премий «Туристический сувенир», «Маршрут года», премии в области событийного туризма «Russian Event Awards». Организаторами окружных финалов выступают министерство туризма Бурятии и фонд развития общественных связей Region PR.

- Эти премии несут прежде всего практико-ориентированный характер, потому что мы пригласили известных в области туризма спикеров и экспертов, которые проведут открытые мастер-классы по всем трем направлениям. В Улан-Удэ приедут участники премий из 20 регионов, Бурятия в одном из конкурсов презентует наибольшее количество проектов – 111 сувениров, - сообщила министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова.

Всероссийский конкурс «Туристический сувенир» проводится с 2015 года по инициативе Геннадия Шаталова – председателя правления ФРОС Region PR.

Окружной финал конкурса в третий раз состоится в Улан-Удэ, 23-24 сентября. Авторы 307 туристических сувениров из 17 регионов по 14 номинациями стали финалистами конкурса. Больше всего заявлено сувениров из Бурятии – 111 сувениров и 52 участника. Окружной финал пройдет на площадке кафе «Юрта у реки». Лучшие работы окружного этапа конкурса примут участие в общероссийском финале, который состоится в октябре в Саратове.

Всероссийская туристская премия «Маршрут года» учреждена как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристских маршрутов.

- Премия «Маршрут года» решает одну очень важную задачу – дает возможность профессионалам туристического рынка встречаться на одной площадке и презентовать свои проекты, видеть работы коллег со всей России, знакомиться и создавать уже совместные проекты, - прокомментировал основатель премии Геннадий Шаталов.

Окружной финал состоится 25-27 сентября в Улан-Удэ, на площадке ВСГИК. Для очной защиты проектов отобраны 63 проекта из 13 регионов по 17 номинациям. Из Бурятии на премии представлены 13 туристских маршрутов. Финалисты регионального этапа представят проекты в октябре в Ижевске.

Национальная премия в области событийного туризма «Russian Event Awards» зарекомендовала себя, как главная отечественная профессиональная экспертная, информационная и коммуникационная площадка для обмена опытом в сфере развития событийного туризма.

В этом году для участия в региональном конкурсе отобрано 108 проектов из 20 регионов Сибири и Дальнего Востока. Бурятия представила 19 проектов. Финал состоится 26-27 сентября в Улан-Удэ на площадке ВСГИК. Победители этого этапа примут участие в общенациональном финале премии, который пройдет в ноябре в Самаре.

В экспертный совет конкурсов вошли профессионалы из Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа, также вошли и представители Бурятии – руководитель центра народно-художественных промыслов, гендиректоры туристических фирм, заведующий кафедры, доценты и профессоры.
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