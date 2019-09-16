Победили команды Братска, Иркутска, Усолья-Сибирского и Саянска
13 сентября в Ангарском городском округе в парке-отеле «Звёздный» состоялась торжественная церемония награждения победителей и призёров регионального этапа спартакиады среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «И невозможное возможно…». В соревнованиях приняли участие 43 команды из 22 муниципальных образований Иркутской области.
В программу спартакиады были включены: волейбол и волейбол сидя, дартс, настольный теннис, шоудаун, лёгкая атлетика, шашки, бочча. Участники также сдавали нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В соревнованиях участвовали спортсмены по четырём нозологическим группам – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, интеллектуального развития.
Среди лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата в общекомандном зачёте первое место заняла команда Братска, на втором месте оказались спортсмены из Черемхово, на третьем – сборная Ангарского городского округа. Среди спортсменов с нарушениями слуха победила команда Иркутска, второй стала команда Братска, третье место заняли представители Шелеховского района.
Среди людей с нарушения зрения золотые медали завоевали спортсмены Усолья-Сибирского, серебряными призёрами стали представители Ангарского городского округа, замкнули тройку призёров спортсмены Усть-Кутского муниципального образования. Среди лиц с нарушениями интеллектуального развития победила команда Саянска, на втором месте – команда Ангарского городского округа, на третьем месте – сборная Куйтунского района.
Как сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области, спартакиада «И невозможное возможно…» проводится раз в два года. Впервые она состоялась в 2017 году.
В Ангарске наградили чемпионов областной параспартакиады
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В состязаниях примут участие дети и взрослые
Сборная Гусиноозёрска привезла «золото» из Маньчжурии
Победили команды Братска, Иркутска, Усолья-Сибирского и Саянска
Сборная здравоохранения повторила свой прошлогодний триумф
Победителем командных соревнований стала сборная России
Вместе с республикой документ подписали ещё 9 российских регионов
В областном центре прошёл фестиваль «Мост дружбы: Таджикистан — Иркутск»
Также призёрами стали армяне и азербайджанцы
Победила команда из Киренского района
Требования будут действовать во время чемпионата мира по боксу в Улан-Удэ
Он завоевал «бронзу» в классической программе
Команда «Буряты» успешно прошла в Высшую лигу КВН. Победный для «Бурят» финал Премьер-лиги вышел в эфир
5 победителей получат премии по 18 тысяч рублей
Фестивалем и награждением артистов открылся 80-й юбилейный театральный сезон Бурятского оперного театра
Продолжается голосование в региональном этапе конкурса «Народный участковый»