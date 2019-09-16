В Ангарске наградили чемпионов областной параспартакиады

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта Иркутской области

Победили команды Братска, Иркутска, Усолья-Сибирского и Саянска



13 сентября в Ангарском городском округе в парке-отеле «Звёздный» состоялась торжественная церемония награждения победителей и призёров регионального этапа спартакиады среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «И невозможное возможно…». В соревнованиях приняли участие 43 команды из 22 муниципальных образований Иркутской области.



В программу спартакиады были включены: волейбол и волейбол сидя, дартс, настольный теннис, шоудаун, лёгкая атлетика, шашки, бочча. Участники также сдавали нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В соревнованиях участвовали спортсмены по четырём нозологическим группам – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, интеллектуального развития.



Среди лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата в общекомандном зачёте первое место заняла команда Братска, на втором месте оказались спортсмены из Черемхово, на третьем – сборная Ангарского городского округа. Среди спортсменов с нарушениями слуха победила команда Иркутска, второй стала команда Братска, третье место заняли представители Шелеховского района.



Среди людей с нарушения зрения золотые медали завоевали спортсмены Усолья-Сибирского, серебряными призёрами стали представители Ангарского городского округа, замкнули тройку призёров спортсмены Усть-Кутского муниципального образования. Среди лиц с нарушениями интеллектуального развития победила команда Саянска, на втором месте – команда Ангарского городского округа, на третьем месте – сборная Куйтунского района.



Как сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области, спартакиада «И невозможное возможно…» проводится раз в два года. Впервые она состоялась в 2017 году.



