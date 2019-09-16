В областном центре прошёл фестиваль «Мост дружбы: Таджикистан — Иркутск»
Фестиваль «Мост дружбы: Таджикистан – Иркутск», который состоялся 15 сентября на площади у дворца спорта «Труд», порадовал всех гостей солнечной погодой, ярким колоритным концертом, вкусным пловом и отличным настроением.
В рамках праздника, участниками которого стало более 500 гостей и жителей города, состоялся большой фестиваль плова «Оши палов», где каждый смог по достоинству оценить работу поваров-профессионалов и попробовать разные виды плова.
На концерте с участием детских и взрослых коллективов, посвящённом дружбе народов, звучали таджикские, русские, бурятские, киргизские, узбекские песни, а артисты мастерски исполняли народные танцы.
Особое место на фестивале заняла фотовыставка и выставка изделий декоративно-прикладного творчества, где были представлены элементы одежды, вручную расшитые национальными узорами, расписанная керамическая посуда, пёстрые восточные ткани и многое другое.
Завершением празднества стал турнир по национальной борьбе «Гуштингири», на котором спортсмены в поединках друг с другом смогли показать своё мастерство. Об этом сообщает пресс-служба управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.
Таджики накормили Иркутск пловом
Общество, Фото:
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