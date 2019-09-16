Сегодня планируется подключить к системе централизованного теплоснабжения 250 домов
С сегодняшнего дня в Улан-Удэ начинается подключение потребителей к системе централизованного теплоснабжения.
Тепло будет подано в 2126 многоквартирных домов и 216 социально-образовательных учреждений. Индивидуальным предпринимателям, чтобы подключить свои помещения, нужно обратиться с заявлением в «ТГК-14».
Однако не во все дома тепло сразу поступит в один день. По плану, процесс подачи отопления займёт 10 дней. Ежедневно планируется подключать по 200-250 домов.
- Мы практикуем такую схему уже третий год, когда у нас чётко расписан график подключения объектов. Подключение начинается от источника на периферию. В один день сразу всех подключить технически невозможно. Если это сделать, тогда нарушится температурный и гидравлический режим. Источники теплоснабжения будут работать с перегрузом. У нас уже был опыт, когда в 2016 году подача отопления начиналась с 25 октября, но это не нормально. В связи с высоким износом сетей, неминуемо будут появляться аварии и в квартирах будет холодно, - пояснил и.о. председателя комитета городского хозяйства Александр Тюрюханов.
В минувшие выходные дни специалисты выполнили сбор схем тепловых сетей, включили в работу оборудование ТЭЦ-2.
- На вчерашний день оборудование ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 находилось в работе, тепловые сети были на циркуляции и собраны схемы зимнего режима работы, - добавил представитель ПАО «ТГК-14» Андрей Соболев.
С 10 сентября тепло было подано в четыре социальных объекта – детский сад «Снегурочка» и «Золотая рыбка», в детскую клиническую больницу и в дом ребёнка «Аистёнок».
Сегодня запланировано подключить к системе централизованного теплоснабжения 250 домов.
В Улан-Удэ началась подача тепла в квартиры
Общество, Фото:
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