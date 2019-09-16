Среди победителей коллективы из Кабанского, Хоринского и Кижингинского районов
13 сентября в Улан-Удэ состоялся III республиканский конкурс «Поединок хоров» среди пенсионеров. В соревновании приняло участие 14 коллективов со всей Бурятии.
В зале царила атмосфера доброжелательности, все дружно подпевали знакомым песням, радовались успешному выступлению каждого хора. Также все отметили, что из года в год растёт вокальное мастерство ветеранов, Правда, к сожалению, не все коллективы внимательно изучили условия конкурса, что помешало добиться лучших результатов. Но самое главное – все коллективы получили небольшие призы и благодарности за участие, все были рады очередной встрече, которая даёт толчок для дальнейшего роста.
В итоге гран-при получила вокальная группа «Сибирячка» из Кяхтинского района. Первое место занял коллектив «Сибирские узоры» из Кабанского района, который был лучшим в этом году на хоровой ассамблее. Вторыми стали вокалисты «Рябинушки» из Хоринского района. Тройку призёров замкнула вокальная группа «Этигэл» Кижингинского района. Об этом сообщает пресс-служба совета ветеранов Хоринского района.
«Поединок хоров» в Бурятии выиграли кяхтинские пенсионеры
Общество, Фото:
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