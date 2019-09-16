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«Желаю всем побывать здесь хоть раз в жизни»: Артём Шалимов кинул в Байкал монеты

«Желаю всем побывать здесь хоть раз в жизни»: Артём Шалимов кинул в Байкал монеты
Общество, 
Ведущий каналов «Ю» и «Муз-ТВ» посадил лес возле Заиграево и побывал в селе Турка

Ведущий телеканалов «Ю», «Муз-ТВ», популярный блогер Артём Шалимов рассказал подписчикам об акции «Сохраним лес», прошедшей в субботу, 14 сентября, в Заиграевском районе Бурятии.

Он сообщил в Stories в Instagram, что находится в Бурятии и участвует в посадке леса. Телеведущий напомнил пользователям и о лесных пожарах, которые произошли этим летом в Сибири.

Затем Артём Шалимов отправился на Байкал – в село Турка. «Нахожусь на берегу Байкала со стороны Улан-Удэ, погода, конечно, ого-го, Байкал бушует», - отметил он уже на месте.

- Судя по моей одежде, вы видите, насколько вообще сейчас в Бурятии прохладно, но здесь есть очень прикольный момент. Посмотрите, как люди лечатся, - добавил он через некоторое время и показал лечебные источники.

Также популярный ведущий закинул две монеты в озеро, чтобы вернуться позже в Бурятию.

- Ну, что, вот самый главный обряд, чтобы вернуться в это чарующее место – на Байкал. Друзья, желаю всем побывать здесь хоть раз в жизни, - сказал он. 




Также звёздный гость опубликовал большой пост по итогам акции.

- Обычно, я не выкладываю посты скорби, не собираю лайки на трагедиях и редко высказываю свою позицию по поводу диссонансных ситуаций в стране... Мне кажется, это немного лицемерным, ведь большинство, кто выкладывает подобные публикации, удаляют их через пару дней, забывая об этом навсегда, или просто хотят быть на волне «модной» социальной позиции, которую зачастую не имеют. Во время лесных пожаров этим летом я тоже не затронул эту тему в своих соцсетях. Множество моих знакомых исходили ядовитой слюной на эту тему, мол, давайте что-то сделаем, навыкладываем кучу постов, нельзя же сидеть сложа руки! И никто из них не поехал добровольцем тушить эти пожары, не перевёл деньги нуждающимся, не стал волонтёром, - пишет Артём Шалимов.

«Все сидели в своих уютных квартирках или в отпусках, мусолили одно и то же, считая себя такими молодцами, выливая тонны говна и негатива в сеть. Всем было круто показать, какие они социально ответственные - это же сейчас так актуально», - добавил он.

- Моя позиция - позитивное отношение к жизни! Хочешь изменить ситуацию, делай хоть что-то! Я был безмерно счастлив поучаствовать в благотворительной акции «Сохраним лес». На территории 10 гектаров в компании более 300 добровольцев и волонтёров мы посадили новый лес! Было сложно, но весело. Я приехал всего на сутки в Бурятию, чтобы сделать вклад в экосистему самого уникального и своего любимого места в России и ещё раз увидеть бесподобный Байкал, - рассказал блогер.

Также гость поведал подробно о мероприятии – о том, что стать участником экомарафона может любой желающий. Акция продлится до конца ноября, зарегистрироваться можно на сайте сохранимлес.рф или в одноимённой группе во «ВКонтакте».

«Давай менять нашу реальность позитивными действиями и не сидеть сложа руки. Всем мир! Теперь осталось дело за малым... родить сына и построить дом», заключил известный ведущий. 




Как сообщал «Байкал-Daily», в минувшую субботу в Бурятии прошла акция «Сохраним лес». Мероприятие приурочили к празднованию Дня работника лесного хозяйства. Акция была организована во многих районах республики. Деревья высаживались на аллеях, в парках, а также в населённых пунктах, у которых не было возможности приобрести саженцы.

Организаторы предполагают, что в посадке леса по всей республике приняли участие около тысячи человек. Участвовало большое количество молодёжи, а также на акцию приезжали семьями. В Заиграевском районе в мероприятии участвовало около трёхсот человек.  
Байкал блогеры
 
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